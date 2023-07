Após rebelião, governo do estado anuncia que estão suspensas visitas no sábado e domingo

O governo do estado divulgou uma nota na tarde desta sexta-feira, 28, informando que as visitas familiares no Complexo Penitenciário de Rio Branco estão suspensas neste sábado e domingo, dias 29 e 30, respectivamente.

A medida foi adotada mesmo após o governador Gladson Cameli afirmar que não concordava com a suspensão das visitas, já que em sua opinião, seria uma decisão drástica e que poderia desencadear novos conflitos.

O secretário de Segurança Pública, Américo Gaia, e o diretor-presidente do IAPEN, Glauber Feitoza, justificaram a suspensão pela necessidade de preservação da integridade de presos e familiares e a necessidade de inspeção minuciosa no Complexo, entre outras justificativas.

Leia abaixo a nota:

Nota

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e do Instituto de Administração Penitenciária, vem a público esclarecer que:

1. Considerando a necessidade de preservação da integridade de reeducandos e familiares;

2. Considerando a necessidade de realização de procedimentos de segurança e inspeção minuciosa em todo o Complexo Penitenciário de Rio Branco;

3. Considerando que o efetivo de Policiais Penais de serviço no Complexo Penitenciário de Rio Branco prestará apoio em vistorias e eventuais procedimentos no Presídio de Segurança Máxima e no Complexo Francisco de Oliveira Conde (FOC);

4. Considerando ainda o compromisso do governo do Estado do Acre com a segurança pública e a manutenção da ordem;

Estão suspensas as visitas familiares no Complexo Penitenciário de Rio Branco nos próximos dias 29 e 30 de julho de 2023, mantendo-se inalteradas as visitas das demais unidades penitenciárias do estado.

José Américo de Souza Gaia

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

Glauber Feitoza Maia

Presidente do Iapen