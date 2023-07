Após quarentena, ex-ministro Paulo Guedes volta à iniciativa privada; saiba onde

Terminada a quarentena obrigatória após sua saída do governo, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, passará a integrar, a partir da próxima semana, o time de sócios do grupo de investimentos Legend Capital.

A informação foi confirmada pela empresa nesta segunda-feira (24). O ex-ministro de Jair Bolsonaro será presidente do conselho e terá também a missão de montar um time de executivos com foco em reestruturação de empresas.

A Legend é um grupo de gestão de investimentos formado pela Legend Wealth Management (LW), braço especializado na gestão de fortunas, e a Legend Investimentos (LI), assessoria de investimento ligada ao BTG Pactual.

A empresa tem escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Miami e R$ 11 bilhões sob gestão.

Como ex-ministro de Estado, Guedes teve que cumprir quarentena de seis meses após o término de seu mandato antes de poder voltar a atuar na iniciativa privada.

O economista com pós-doutorado pela Universidade de Chicago já estava em conversa com os sócios da Legend há alguns meses, de acordo com a gestora.

“Estamos honrados com a chegada do Paulo Guedes. Trata-se de um nome de peso com histórico comprovado no mercado financeiro e uma pessoa que admiramos e confiamos”, disse o CEO da Legend Investimentos, Pedro Salles, em nota.

“A novidade eleva o patamar da Legend no mercado. Até o final do ano, devemos trazer outros nomes relevantes do mercado.”