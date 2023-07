Após encaminhar rescisão com o Corinthians, atacante Luan acerta retorno ao Grêmio

O Rei da América está de volta ao Grêmio. Em uma negociação repleta de idas e vindas, Luan encaminhou a rescisão de contrato com o Corinthians e chegou ao acordo com o Tricolor. A tendência é que o atacante firme um contrato curto com os gaúchos.

Os vencimentos do atacante ficarão na casa dos R$ 50 mil. Luan é aguardado em Porto Alegre entre esta segunda-feira e terça.

Faltam apenas as oficializações do distrato com o Timão, que deve ocorrer ainda nesta segunda-feira, e o consequente anúncio do retorno à Arena, onde o atacante se imortalizou como o líder da retomada dos títulos.

Ainda no domingo, Luan definiu o fim da relação com o Corinthians. A negociação, que chegou a travar, voltou a caminhar nos últimos dias. O Grêmio recebeu relatórios sobre as condições físicas do ex-camisa 7 e decidiu ir adiante na negociação.



As partes acertaram uma renovação por um período maior em janeiro, caso Luan cumpra algumas metas de performance mantidas em sigilo. Corinthians e Grêmio trabalham para resolver os trâmites burocráticos e concluir transação.



Se tudo ocorrer dentro do prazo, a expectativa é de que Luan reencontre a torcida gremista na quarta, quando o time de Renato recebe o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. A rescisão com o Corinthians será sem custos para ambos.



Luan foi comprado pelo Corinthians por R$ 29 milhões no final de 2019 e disse que a oportunidade de atuar pelo Timão o permitia realizar um sonho de infância. A passagem pelo Parque São Jorge, porém, não deixou saudades.



Em quatro temporadas, esteve em campo em 78 jogos, com apenas nove gols. Acabou emprestado ao Santos para tentar recuperar espaço. Luan não joga pelo Corinthians desde 19 de fevereiro de 2022, quando entrou em campo no empate por 1 a 1 com o Botafogo pelo Paulistão.



Recentemente, o atacante foi agredido por torcedores do Corinthians em um motel de São Paulo. Foi o estopim para antecipar o fim de uma relação que já seria encerrada ao término do contrato em 31 de dezembro.



No Grêmio, Luan tentará reencontrar o futebol que o tornou ídolo e destaque de conquistas como a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017, quando acabou eleito o Rei da América. No Tricolor defendeu o clube gaúcho entre 2014 e 2019 em 288 jogos com 75 gols marcados.



