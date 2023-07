Após deixar o Liverpool, Roberto Firmino é anunciado pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita

Mais um jogador deixa a Europa para assinar com um clube da Arábia Saudita. No fim da tarde desta terça-feira, 4, o brasileiro Roberto Firmino, ex-Liverpool, foi anunciado como reforço do Al-Ahli, com contrato até 2026. O time é um dos principais clubes do país e acabou de voltar à elite do futebol. Firmino se junta ao goleiro Mendy, que estava no Chelsea, da Inglaterra. O brasileiro, de 31 anos, foi revelado pelo Figueirense, antes de se transferir para o Hoffenheim, da Alemanha. Seu desempenho chamou a atenção e ele foi comprado pelo Liverpool, onde ficou por oito temporadas levantando o troféu da Liga dos Campeões e da Premier League. Peça importante do esquema de Jürgen Klopp, Firmino disputou 361 jogos e marcou 110 gols nos Reds. O Ah-Ahli pretende ainda anunciar mais nomes de peso como o volante Fernando, do Sevilla, e o atacante Mahrez, do Manchester City.

Fonte: Jovem Pan News