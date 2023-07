Apartamento do apresentador Jô Soares é colocado à venda por R$ 12 milhões em SP

“Quando eu vendi a casa [onde morava], nós fomos morar num apartamento alugado. Num domingo, a Flavia acordou e disse ‘vamos procurar casa’. Aí a gente procurou, andou pela cidade toda; cinco, seis apartamentos, eram todos caríssimos e mínimos. Então, as corretoras falaram ‘não, não tem mais nada, só tem um apartamento antigo e tem dois inconvenientes: não tem salão de festas e não tem playground‘. Eu falei ‘cadê? é esse que eu quero’. A gente chegou [e se deparou] com esse tamanho, com essa sala. Quando abri a porta, eu já vi essa madeira toda e disse ‘ah, é esse mesmo’ e foi baratíssimo”.