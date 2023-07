Ao telefone, Lula sinaliza a Lira disposição para atrair bloco do centrão ao governo

Após parabenizar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) pela votação da reforma tributária, por telefone, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou, pela primeira vez, disposição em mexer na composição da Esplanada dos Ministérios para atender partidos do centrão.

Na conversa, Arthur Lira também pontuou novamente o que tem dito em público: que a esplanada precisa contemplar mais o Congresso Nacional. A insatisfação é pela entrada ou indicação de governadores nas pastas, com menos espaço às bancadas federais.

A CNN noticiou nesta semana que uma das principais pastas para o PT, o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pela gestão do Bolsa Família, está na mira do PP.

A legenda cogita indicar o nome do líder do partido na Câmara, André Fufuca (PP-MA) para a possível vaga. O atual ministro Wellington Dias (PT-PI), que também foi eleito senador, seria realocado para outro ministério.

A primeira-dama Janja da Silva reagiu aos rumores de troca no comando da pasta. Ao lado de Dias, em vídeo divulgado pela assessoria do ministro, nesta sexta-feira (7), a socióloga disse que o ministério é o “coração do governo” e não pode ser tratado de “qualquer jeito.”

Atualmente sob o comando da ex-jogadora de vôlei Ana Moser (sem partido), o Ministério do Esporte seria oferecido ao Republicanos, com a indicação do deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), que tem aproximação com governo Lula.

A Caixa Econômica Federal também entra na negociação com a indicação de um quadro técnico pelos partidos do centrão. A aliados, Lula tem dito que fará mudanças ministeriais até o final do ano.