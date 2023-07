Anitta revela que ignorou suspeita de câncer para tirar férias: ‘Queria me divertir’

A cantora Anitta revelou, nesta semana, que ignorou uma suspeita de câncer para tirar férias. Em entrevista à rádio Z100 New York, nos Estados Unidos, ela contou que, em 2022, às vésperas de uma viagem de férias ao Japão, ignorou o pedido de seu médico para que fizesse exames que poderiam constatar um câncer. “Eu estava tipo… Quero me divertir. Não importa. Se eu morrer, quero ter a certeza de que lançarei um grande álbum, de que viajarei com meus amigos, então eu comecei a agendar minhas férias, liguei para minha agência de viagens”, relembrou a artista. “Fui ao médico, e nós íamos fazer esse exame para câncer, porque meus exames não estavam bons. Eu disse: ok, se for câncer, então eu terei que ficar aqui presa em um hospital. Então não quero fazer o exame agora. Quero tirar férias por um mês e quando voltar eu faço. O médico ficou tipo ‘Não!’ e eu disse ‘Sim!’”, contou Anitta. A cantora ainda revelou uma busca por cura espiritual no Japão. “E se for meu último mês de vida?! Eu não quero dizer que eu estava em um hospital, não! Eu quero ter tido bons momentos! Nas férias fui ao Japão e encontrei um curandeiro, uma coisa espiritual e fiz um retiro. Fui nessa coisa e, quando voltei, fiz os exames. Não tinha câncer. Aí comecei a melhorar”, acrescentou.

Fonte: Jovem Pan