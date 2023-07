Ancelotti comunica a CBF que sua prioridade é o Real Madrid agora e no futuro

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, entrou em contato com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para reforçar que sua prioridade é o trabalho no clube espanhol, com quem tem mais um ano de contrato.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o técnico ficou surpreso com a declaração do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, de que o italiano seria o treinador da Seleção Brasileira na Copa América do ano que vem. A CBF quer o treinador para o comando da equipe nacional, mas ainda não há vínculo firmado, apenas conversas.

As palavras de Ednaldo Rodrigues acenderam o alerta em Madri. Para diminuir a temperatura das declarações, Carlo Ancelotti falou com a CBF e disse que está concentrado em mais uma temporada à frente do Real.

No início de julho, a confederação apresentou Fernando Diniz como técnico interino da Seleção Brasileira. A ideia é que o comandante do Fluminense, que seguirá no clube, conduza o trabalho até a chegada de Ancelotti na metade de 2024.

“A princípio, meu contrato é de um ano, e vou procurar fazer o melhor possível. Ainda não está decicido como vai ser a Copa América. Quanto ao Carlo Ancelotti, sei o planejamento da CBF e não posso falar sobre o que vai vir. Não posso entrar no mérito do Carlo Ancelotti”, disse Fernando Diniz em sua apresentação na Seleção.