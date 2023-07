Análise: Por que a ausência do chefe do Grupo Wagner é tão prejudicial para Vladimir Putin

O mistério torna-se ainda mais opaco enquanto o Kremlin tenta esclarecê-lo. O paradeiro de Yevgeny Prigozhin não é claro desde que ele apareceu à noite em um SUV em Rostov-on-Don, na Rússia, no final de seu motim de curta duração, mas sísmico.

Vimos aviões afiliados cruzando o espaço aéreo russo e belarusso; suas supostas perucas e barras de ouro; até mesmo um homem semelhante a ele em uma máscara cirúrgica saindo de um helicóptero em São Petersburgo.

Mas ficou claro pelos comentários do presidente Alexander Lukashenko, na semana passada, que Prigozhin não está – como estipulado pelo acordo que ele disse ter feito com o Kremlin – em Belarus. Nem seus combatentes.

Em vez disso, o Kremlin na segunda-feira (10) tentou fornecer alguma clareza, depois que o jornal francês Liberation noticiou uma reunião entre Vladimir Putin e Prigozhin em 29 de junho. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, confirmou em uma teleconferência com jornalistas que a reunião ocorreu.

Ele deu a entender que Putin se reuniu com os comandantes de Wagner e discutiu outras opções para o trabalho deles, e que o presidente ouviu deles que “eles estavam prontos para continuar a lutar pela pátria”. Peskov acrescentou: “Isso é tudo o que podemos dizer sobre esta reunião. Não posso contar mais.

É importante fazer uma pausa e imaginar o quão surreal o encontro que Peskov está descrevendo soa. Que cinco dias após a maior e mais violenta ameaça ao governo de Putin, ele convidaria para o Kremlin o principal insurgente e possivelmente até 30 de seus comandantes para discutir como eles poderiam funcionar.

Isso significaria que 48 horas depois de Putin dizer aos soldados reunidos dentro dos muros do Kremlin como eles haviam evitado uma “guerra civil”, o chefe do Kremlin voou para a cidade de Derbent, no sul da Rússia, para uma oportunidade de foto, e voltou para cumprimentar os insurgentes reais lá dentro entre as mesmas paredes do Kremlin no dia seguinte.

Essa reunião foi então mantida em segredo por 11 dias.

Mas isso está de acordo com a tentativa do Kremlin de conter as consequências do fim de semana mais perigoso de Putin até agora. Eles adaptaram uma abordagem de “tela verde” – sugerindo que nada está errado domesticamente e que Prigozhin desapareceu no éter, enquanto sua infraestrutura está sendo desmantelada publicamente.

Fechamento de seus meios de comuncação, invasão em sua casa, falta de mensagens de áudio e a complexa sugestão do Kremlin de uma reunião: tudo aponta para um homem cujo desaparecimento é mais problemático para Putin do que pode sugerir imediatamente.

O fato de ainda não termos uma confirmação visual do destino de Prigozhin é um sinal da fraqueza de Putin – um sinal de que todas as opções que o Kremlin enfrenta contém desvantagens.

Se Prigozhin foi perdoado – como a reunião do Kremlin pode sugerir – então por que não há reconhecimento público disso, uma tentativa de pelo menos abater as presas de combatentes perdidos do Grupo Wagner?

Se Prigozhin continuar foragido, rejeitando o acordo que Lukashenko afirma ter feito, então o que isso diz sobre a permanência de Putin no poder? E se ele foi preso – ou pior ainda – então a relutância do Kremlin em declarar isso publicamente sugere que Prigozhin comanda grande lealdade nas forças armadas e não é alguém que Putin quer que seja visto como ferido ou envergonhado publicamente.

Vinte anos atrás, o chefe do Kremlin mandou tirar o homem mais rico da Rússia – Mikhail Khodorkovsky – de um avião sob a mira de uma arma, para que ele pudesse desmantelar suas ambições políticas e seu império comercial.

Agora Putin se depara com uma ameaça real e palpável e, em vez disso, responde a isso com silêncio e notícias atrasadas de uma reunião terrivelmente secreta, na qual os amotinados juram lealdade novamente e aparentemente são perdoados.