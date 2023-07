América-MG atropela o Colo-Colo e avança às 8ª de final da Sula

O América-MG atropelou o Colo-Colo no primeiro tempo e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com três gols em 25 minutos, o Coelho revertou o placar adverso do Chile, onde perdeu por 2 a 1. No segundo tempo, viu o time chileno diminuir com Thompson após vacilo da defesa. Com dois gols de Matheusinho, outros dois de Mastriani, e Saldivia (contra) Coelho venceu por 5 a 1, no Independência. No agregado, vitória mineira por 6 a 3. Nas oitavas de final da competição, o América-MG enfrentará o Bragantino, com data a ser definida.