Ajuda militar da Otan à Ucrânia traz 3ª Guerra Mundial para mais perto, diz Medvedev

Dmitry Medvedev, vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, presidido pelo presidente Vladimir Putin, disse na noite de terça-feira (11) que o aumento da assistência militar à Ucrânia pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) faz o mundo chegar mais perto da Terceira Guerra Mundial.

Comentando sobre o primeiro dia da cúpula da aliança militar liderada pelos Estados Unidos na Lituânia, onde vários países prometeram mais armamento e apoio financeiro, Medvedev disse que a ajuda não impediria a Rússia de atingir seus objetivos na Ucrânia.

“O Ocidente, completamente louco, não conseguiu pensar em mais nada… Na verdade, é um beco sem saída. A Terceira Guerra Mundial está se aproximando”, escreveu Medvedev no aplicativo de mensagens Telegram.

“O que tudo isso significa para nós? É tudo óbvio. A operação militar especial continuará com os mesmos objetivos.”

A Rússia chama suas ações na Ucrânia de “operação militar especial”, enquanto Kiev e seus aliados dizem que Moscou está travando uma guerra não provocada para tomar territórios e dominar o país vizinho.

O Ocidente diz que quer ajudar a Ucrânia a vencer a guerra, e as potências ocidentais já forneceram grandes quantidades de armas modernas e munições a Kiev.

Medvedev, que se apresentou como um modernizador liberal quando foi presidente entre 2008 e 2012, agora se apresenta como uma crítico feroz do Ocidente no Kremlin. Diplomatas dizem que suas opiniões dão uma indicação do pensamento nos níveis mais altos da elite do governo russo.