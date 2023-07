Águia de Marabá-PA vence o São Francisco-AC e segue em 3º lugar

Uma derrota neste domingo (2) no estádio Florestão, para o Águia de Marabá por 1 a 0, pela 11ª rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, praticamente eliminou o São Francisco da briga por uma vaga no G-4 do Grupo 1 da competição. O gol solitário do time paraense foi marcado por Luan Santos ainda no primeiro tempo.

Tabela

Com novo revés na competição, o São Francisco segue com nove pontos ganhos e na penúltima posição na tabela de classificação do Grupo 1. Por outro lado, o Águia de Marabá abre cinco pontos de vantagem no G-4 e ocupa a terceira posição com 19 pontos.

Próximos jogos

O São Francisco retorna a campo no próximo domingo (9) para encarar a Tuna Luso-PA, em jogo agendado para o estádio Francisco Vasquez, em Belém (PA). Já o Águia de Marabá segue em Rio Branco, onde no próximo sábado (8), no estádio Florestão, a partir das 16h, enfrentar o Humaitá.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO 1

1º) NACIONAL-AM …………………23

2º) TUNA LUSO-PA……………………22

3º) ÁGUIA DE MARABÁ…………….19

4º) HUMAITÁ……….………………….14

5º) PRINCESA-AM…………………14

6º) SÃO RAIMUNDO/RR..………..12

7º) SÃO FRANCISCO………………..09

8º) TREM-AP……………………………..08

PRÓXIMOS JOGOS

08/07

HUMAITÁ X ÁGUIA DE MARABÁ-PA

09/07

TREM-AP X SÃO RAIMUNDO-RR

TUNA LUSO-PA X SÃO FRANCISCO-AC

PRINCESA-AM X NACIONAL-AM