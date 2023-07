Agricultura critica decisão do Japão em ampliar suspensão da compra de aves

O Ministério da Agricultura criticou, nesta segunda-feira (17), a decisão do Japão em suspender a compra de aves e ovos produzidos pelo estado de Santa Catarina depois de detectado um caso de gripe aviária em ave de criação, ou seja, fora da linha comercial.

Segundo a pasta, a adidância brasileira em Tóquio foi informada pelo governo japonês. Mas o Brasil alega que possui com o Japão um protocolo bilateral contra restrições comerciais em caso de doenças detectadas em aves domésticas.

Em junho, o governo japonês havia tomado a mesma medida de não comprar, temporariamente, aves e ovos, produtos avícolas, do Espírito Santo.

No fim deste mês, técnicos da área agrícola do Brasil embarcam em missão oficial ao Japão, Coreia do Sul e Oriente Médio.

A viagem estava marcada antes dos embargos, mas agora é vista como importante também para dar explicações sobre a segurança e confiança no consumo de aves brasileiras.