Adolescente de 15 anos sofre mal súbito em academia do Sesi em Rio Branco

Uma adolescente de 15 anos sofreu um mal súbito dentro da academia do Sesi na tarde desta segunda-feira (24), na Isaura Parente, em Rio Branco.

Segundo informações, a jovem estava malhando quando passou mal. A jovem ainda sofreu duas paradas cardíacas, uma dentro da ambulância do Samu e outra na chegada ao Pronto-Socorro.

Foi necessário entubar a paciente no hospital. Por meio de nota enviada à imprensa, o Departamento Regional Sesi Acre afirma que a adolescente está sendo atendida no pronto-socorro, acompanhada pelos pais e profissionais do departamento.

Segundo o Sesi, o estado de saúde da adolescente é estável. As atividades foram suspensas momentaneamente na academia.