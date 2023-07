Acusado de assassinar ex-mulher a tiros ao lado dos filhos vira réu em processo em Rio Branco

O Juiz Álesson Brás, da 2ª Vara do Tribunal do Júri Auditoria Militar, acatou a denúncia do Ministério Público do Acre em desfavor de Gabriel Lima de Alencar, de 25 anos, acusado de matar a ex-mulher a tiros enquanto ela dormia com os filhos em casa. Agora, ele passa à condição de réu e deve responder ação penal por crime de homicídio qualificado com a agravante de motivo torpe.

Gabriel é acusado de na noite do último dia 27 de maio ter invadido a casa da ex-mulher Luzivânia Araújo de Freitas, de 26 anos, no bairro Plácido de Castro, em Rio Branco, e ter matado a vítima com dois tiros na cabeça enquanto ela dormia com os filhos menores. O fato de a mulher não aceitar mais conviver com o acusado seria a motivação do crime. Após praticar o crime, o acusado correu e se entregou no quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar, na Baixada do Sobral.

De acordo com os autos da prisão em flagrante lavrado na DEFLA, o casal viveu maritalmente por algum tempo, e pelo fato de ser constantemente maltratada pelo marido, Luzivânia optou pela separação, que nunca foi aceita por Gabriel. Por diversas vezes ele chegou a tentar reatar o casamento sem sucesso. Por se sentir rejeitado, passou a ameaçar a ex-mulher, principalmente pelo fato de desconfiar que a mesma tivesse outro parceiro.

Gabriel portava uma arma de fogo quando se aproximou e fez dois disparos à queima roupa. Ferida na cabeça, a mulher teve morte instantânea. Depois de ter sido denunciado pelo Ministério Público e ter passado a ser réu no processo, Gabriel Lima deverá passar pela audiência de instrução e julgamento, quando após o prazo dado para que a defesa se manifeste, o Juiz Álesson Brás deverá marcar a data do julgamento.