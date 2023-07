Polícia captura acusado de matar agricultor em Rodrigues Alves

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes lotados na cidade de Rodrigues Alves, prendeu o autor do homicídio do colono Jesias Cruz de Lima, de 48 anos, ocorrido no dia 2 de julho na comunidade Porto Belo, em Rodrigues Alves. O delegado Marcílio Laurentino, ao receber informações sobre o crime e a possível autoria, solicitou imediatamente a prisão preventiva do suspeito ao Poder Judiciário.

No último sábado, 08, o autor do homicídio foi localizado em uma comunidade isolada, situada a cerca de 12 horas de distância de barco. As equipes policiais efetuaram a prisão do suspeito e o conduziram até a delegacia de Rodrigues Alves, onde seria apresentado na audiência de custódia.

“A operação teve início na tarde de sexta-feira e foi concluída no domingo a tarde, demonstrando o empenho e a dedicação das equipes policiais envolvidas na resolução do caso. A prisão do autor do homicídio é um importante passo para a elucidação do crime e para a busca por justiça em favor da vítima e de seus familiares”, disse o delegado Marcílio Laurentino.