Acusado de mandar matar Jorge das Flores é condenado pela 3ª vez em menos de 1 ano

O presidiário Igor Cavalcante de Souza, acusado de ser o mandante do assassinato do empresário Jorge de Souza Batista, o “Jorge da Flores”, foi condenado a 4 anos, 4 meses e 15 dias por porte ilegal de arma de uso restrito e corrupção de menores. Também foram condenados no mesmo processo Leandro Teixeira e Bruno Henrique Apurinã. A decisão é do Juízo da 1ª Vara Criminal de Rio Branco.

No dia 8 de outubro de 2020 Igor Cavalcante, Leandro Teixeira, Bruno Henrique e um menor de idade estavam em um automóvel na Estrada Jarbas Passarinho, onde iriam praticar assaltos, quando acabaram presos com armas. Essa é a terceira condenação de Cavalcante em menos de um ano, e as penas acumuladas somam mais de 39 anos de cadeia.

A primeira condenação ocorreu no dia 23 de abril de 2023, quando a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre acatou a denúncia do Ministério Público e o condenou a 20 anos de prisão por seu envolvimento no assassinato do empresário “Jorge das Flores”. Ele seria o mandante do crime. Depois, foi condenado a 14 anos, 9 meses e 23 dias por um assalto a residência na Vila Ivonete, quando uma família foi feita de refém.