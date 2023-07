Acusado de estupro é perseguido e preso ao tentar fugir da polícia

Numa breve perseguição policial registrada na noite dessa segunda-feira, 24, no bairro Distrito Industrial,em Rio Branco, integrantes de uma guarnição acabaram prendendo um homem que estava na condição de foragido. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto por crime de estupro de vulnerável.

A perseguição aconteceu na BR-364, região do Residencial Rosalinda. O suspeito foi apresentado na Delegacia de Flagrantes e encaminhado ao presídio para cumprir o restante de sua pena.

Pelo fato de tráfico de drogas e outros crimes serem praticados diariamente no Distrito Industrial, policiais do 2º BPM faziam um patrulhamento fechado na região, quando depararam com o suspeito que estava numa motocicleta.

Ao perceber a presença dos agentes de segurança, o homem acelerou o veículo e saiu em alta velocidade tentando escapar da prisão. Alcançado, os policiais fizeram uma consulta e descobriram que ele estava foragido da justiça, e tinha em seu desfavor um mandado de prisão por estupro em aberto.