Acreanos vendem mais de R$ 200 mil na maior feira de artesanato da América Latina

Artesãos do Acre participam da 22ª segunda edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) que acontece em Olinda, Pernambuco, sendo considerada o maior evento de artesanato da América Latina.

Os nove artesãos acreanos dividem um espaço de 30 mil metros quadrados com a presença de mais de 5 mil artesãos do país e do mundo.

A Fenearte que começou no último dia 6 e só termina no próximo domingo, 16, mas já é considerada um sucesso para os acreanos. Conforme levantamento prévio, apenas nos primeiros cinco dias da feira, os artesãos do estado já venderam mais de R$ 200 mil em produtos.

O estande, onde concentra os artistas do artesanato do Acre, comercializou exatamente R$ 233.986 no período.

Márcia Lima, artesã, já participa pela terceira vez do evento. Criadora de biojoias confeccionadas com sementes da floresta, afirma que está muito satisfeita com a aceitação de seus produtos na feira. “Muito feliz com a aceitação do público e dos lojistas. Eu já saí do Acre com emendas de lojistas e já fiz outros negócios com um volume maior de peças. Estar nessa feira é ótimo porque também temos momentos de articulação, diálogo e troca de experiências com outras pessoas do país”, conta.

Cláudia Moreira participa pela primeira vez da feira. “Estou muito feliz, é a primeira vez que participo da feira aqui em Pernambuco e é gratificante ver como é a aceitação do artesanato acreano”, diz.

Um dos maiores sucessos do estande do Acre são as peças do artista cruzeirense Maqueson Pereira, com o trabalho em marchetaria reconhecido até fora do Brasil. Ednilton Costa, trabalha no ateliê de Maqueson e representa o artista cruzeirense na feira. “Já tem seis anos que trago as peças do Maqueson aqui para a feira e o trabalho dele já é reconhecido e tem clientes que vem dos estados do Nordeste apenas para comprar as peças. A marchetaria é um destaque e nossa expectativa para esse ano já foi atingida com apenas quatro dias de evento”, explica.

Terezinha Messias, coordenadora estadual de artesanato do governo, também comemora. “No ano passado ficamos em segundo lugar e só perdemos para Pernambuco que é o estado sede, este ano, a expectativa é que batamos recorde de vendas”.

Fotos: Jacira Abdon/assessoria SETE