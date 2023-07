Acre tem segunda-feira quente, ensolarada e com baixa umidade

O tempo quente e ensolarado, com baixa umidade do ar, vai predominar no Acre, nesta segunda-feira, 31. Segundo o portal de notícias O Tempo Aqui, os termômetros marcam a máxima de 35°C na maioria dos municípios.

Não chove nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, que terão ventos soprando entre fracos e calmos. Assim também deve ocorrer em Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Veja as temperaturas em todo o Estado:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC.