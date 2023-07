Acre tem a maior redução de queimadas entre os estados brasileiros até 6 de julho

O ápice da estiagem ainda está longe, mas até esta quinta-feira, 6 de julho, o Acre figurava como o estado com a maior redução de focos de queimadas no ano, de acordo com os dados atualizados diariamente pelo Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O Acre é o primeiro entre os 11 estados que apresentam redução dos focos de queimadas em 2023 com relação a 2022. São 71 neste ano contra 175 do ano passado – menos 59%. Deste total, 23 focos foram registrados nos seis primeiros dias de julho e 7 nas últimas 48 horas.

Chamam a atenção os dados de alguns estados do Nordeste, que registram, até o momento, grande aumento de queimadas com relação ao ano passado. O Ceará, por exemplo, tem 240% mais queimadas em 2023 que em 2022 – são 300 focos neste ano contra 88 do ano passado.

Contudo, o maior crescimento percentual é o da Paraíba, com 337% – 127 focos neste ano contra 29 do ano passado. Destaque também para o Rio Grande do Norte, com 169% – 70 deste ano contra 26 do ano passado, e ainda Pernambuco, com 112% – 232 focos deste ano contra 109 do ano passado.

Na Região Norte, o estado com o maior crescimento de focos de queimadas em 2023 é Roraima, com 100% – impressionantes 1.261 registros em 2023 contra 628 em 2022. Mas esse não é o pior número do estado para esse período. Em 2019, foram 4.603 focos de queimadas entre 1º de janeiro e 6 de julho.

No Brasil, até o momento, o percentual de aumento de queimadas é de apenas 1% – 25.185 deste ano contra 24.820 do ano passado. Já na Amazônia, o crescimento é de 9% – 8.789 focos de 1º de janeiro e 6 de julho deste ano contra 8.017 registrados no ano passado no mesmo período.

*Dados com base no número de focos detectados pelo satélite de referência do INPE.