Acre registrou recuo para o etanol e aumento para a gasolina no fechamento de junho

A última análise do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que no Acre o preço médio do etanol recuou 0,60%, indo de R$ 4,96 na primeira quinzena de junho para R$ 4,93 na segunda. Já a gasolina, registrou aumento de 0,33%, indo de R$ 6,05 para 6,07 da primeira para a segunda quinzena do mês.

Para a Região Norte, o litro do etanol foi comercializado a R$ 4,76, com recuo de 0,42% se comparado a primeira quinzena de junho. Já a gasolina fechou a R$ 5,91, após alta de 0,17% ante a primeira quinzena do mês. No período, a Região registrou o maior preço médio do país para os dois combustíveis.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis, levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.