Acre encerra primeiro semestre com 65% menos focos de queimadas do que em 2022

Mesmo podendo não ser um dado tão significante quanto ao que pode vir pela frente em 2023, o número de focos de queimadas registrados no Acre nos seis primeiros meses deste ano foi 65% menor que no mesmo período de 2022.

No ano passado, no primeiro semestre, o estado registrou 137 focos de queimadas contra 48 deste ano. Pegando como base o mês de junho, desde 2014 a quantidade de detecções pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) não era tão pequena.

Nos últimos oito anos, a média de focos de queimadas em junho foi de 59,3 ocorrências. Em 2023, foram 31 registros feitos no mês. O mês de junho com a maior quantidade de focos de calor foi o de 2016, com 101 detecções pelo satélite de referência. Nos anos de 1999 e 2002, não houve ocorrências no mês de junho.