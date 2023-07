Acidente impressionante interrompe corrida da Fórmula E neste sábado em Roma; veja

Um acidente impressionante interrompeu o Grande Prêmio de Roma da Fórmula E neste sábado (8). O engavetamento envolveu oito carros, sendo um deles o do piloto brasileiro Lucas di Grassi, que teve passagem pela F1. Ninguém se feriu nas colisões.

Veja como foi o acidente

BIG shunt.

Multiple drivers are out of the @Hankook_Sport #RomeEPrix following this nasty accident. pic.twitter.com/VskBzDYafM

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 15, 2023



A corrida foi interrompida após o acidente para que a pista pudesse ser limpa.

Depois da relargada, com apenas 12 carros, quem levou a melhor foi o neozelandês Mitch Evans. É a terceira vitória dele no campeonato. Com o triunfo, o piloto sobe para a terceira posição, atrás apenas do britânico Jake Dennis e do também neozelandês Nick Cassidy.

O brasileiro Sérgio Sette Câmara terminou em oitavo.

A Fórmula E é uma espécie de categoria “irmã” da Fórmula 1, só que disputada com carros elétricos. Ambas são regulamentadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).