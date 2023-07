1ª Vara do TJ volta a realizar julgamentos e audiências de instrução nesta terça (11)

Após pouco mais de um mês de recesso, a 1ª Vara do Tribunal de Rio Branco volta nesta terça-feira a realizar julgamentos de réus acusados de crimes contra a vida. Na quarta-feira (12), a Juíza Luana Cláudia de Albuquerque Campos dará início às audiências de instrução e julgamento, que decide se o réu vai ou não enfrentar o Tribunal do Júri Popular pelo crime praticado.

As audiências ocorrerão em dias intercalados até o próximo dia 27. Um novo recesso deverá ocorrer apenas no final do ano.

O primeiro a ser julgado em audiência marcada para as 8h30min tem como réu Raimundo Nonato do Nascimento Ferreira, que atualmente reside em Feijó. Ele é acusado de ter tentado matar o idoso Francisco Eufrásio Barbosa (87) e seu neto Rosildo de Souza Barbosa.

A primeira vítima permanece acamado e não prestará depoimento. Todos os julgamentos e audiências de instrução e julgamentos contarão com da Juíza Luana Campos, o e com o Promotor de Justiça Carlos Augusto Pescador.