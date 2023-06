Zezé para show e desabafa após falhas na voz: ‘qualquer profissão está sujeita a erros’

“É sempre sacanagem. E não é só comigo não. É com todo mundo que tem fama, que tem prestígio. Colocam sacanagem, você entra, dá um clique e ele ganha centavos. Desculpe o palavrão, mas é um filho da p… que faz isso em cima do outro para ganhar dinheiro. E as pessoas dão crédito para isso. Me desculpe, são muito inocentes. Hoje, 80% das coisas que saem é sensacionalismo”, finalizou.

Antes de voltar a cantar, Zezé ainda pediu desculpas a um fã que insistia por um autógrafo em um chapéu. O homem arremessou o acessório várias vezes no palco e Zezé pediu para que ele parasse pois, caso encostasse no objeto, diriam que ele pisou de propósito no chapéu de um fã.



Após a situação, o show continuou normalmente. Zezé & Luciano ainda falaram sobre todo o carinho que possuem por Praia Grande já que, segundo eles, um dos cinco maiores shows da história da dupla aconteceu na cidade.



O que aconteceu?



Em maio, Zezé di Camargo viralizou por conta de um vídeo em que canta com a voz falha e desafinada. O registro, feito em vídeo por uma pessoa que estava na plateia, foi acompanhado pela legenda “Luto por uma das vozes mais incríveis do nosso sertanejo”.