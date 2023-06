Vinícius Junior é eleito terceiro melhor jogador da temporada na Europa; veja ranking

O jornal espanhol “Marca” elegeu o atacante Vinícius Junior, do Real Madrid-ESP, como terceiro melhor jogador da temporada 2022/2023 da Europa. O brasileiro ficou atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City-ING, e Lionel Messi, que disputou a última temporada pelo PSG-FRA e está a caminho do Inter Miami-EUA.

De acordo com o “Marca”, Vinícius Junior mostrou neste ciclo a sua melhor versão desde que chegou ao Real.

“Aos 22 anos, a melhor versão de Vini Jr. já está presente. [Foram] 23 gols e 21 assistências para o jogador do Real Madrid, um extremo imprevisível que levou sofrimento às defesas da Espanha e da Europa. Confirmou sua melhora diante da meta rival (seus números são de artilheiro, aliás) e também se consolidou como um excelente passador. A figura do Real Madrid”, escreveu o jornal.

Rodrygo e Éder Militão, também do Real Madrid-ESP, Bruno Guimarães, do Newcastle-ING, e Casemiro, do Manchester United-ING, se juntam a Vinícius e fecham o grupo de cinco brasileiros na lista dos 100 melhores da temporada feita pelo jornal.

Para fazer o ranking, o “Marca” contou com um júri com mais de 115 ex-jogadores, jornalistas, analistas e influenciadores de todo o mundo.

Veja o ranking completo

1.Erling Haaland – Manchester City

2.Lionel Messi – PSG

3.Vinícius Junior – Real Madrid

4.Kylian Mbappé – PSG

5.Kevin De Bruyne – Manchester City

6.Rodri – Manchester City

7.Griezmann – Atlético de Madrid

8.Osimhen – Napoli

9.Gündogan – Manchester City

10.Kvaratskhelia – Napoli

11.Lewandowski – Barcelona

12.Bernardo Silva – Manchester City

13.Courtois – Real Madrid

14.Ter Stegen – Barcelona

15.Jude Bellingham – Borussia Dortmund

16.Lautaro Martínez – Inter de Milão

17.Ronald Araujo – Barcelona

18.Odegaard – Arsenal

19.Jack Grealish – Manchester City

20.Karim Benzema – Real Madrid

21.Harry Kane – Tottenham

22.Marcus Rashford – Manchester United

23.Rodrygo – Real Madrid

24.Musiala – Bayern

25.Stones – Manchester City

26.Julián Álvarez – Manchester City

27.Rafael Leao – Milan

28.Pedri – Barcelona

29.Saka – Arsenal

30.Camavinga – Real Madrid

31.Dibu Martínez – Aston Villa

32.Bono – Sevilla

33.Luka Modric – Real Madrid

34.Barella – Inter de Milão

35.Éder Militão – Real Madrid

36.Bruno Fernandes – Manchester United

37.Salah – Liverpool

38.Casemiro – Manchester United

39.Enzo Fernández – Chelsea

40.Mac Allister – Brighton

41.Gavi – Barcelona

42.Min-Jae Kim – Napoli

43.Onana – Inter

44.Kroos – Real Madrid

45.Federico Valverde – Real Madrid

46.Ángel Di María – Juventus

47.Amrabat – Fiorentina

48.Dimarco – Inter de Milão

49.En-Nesyri – Sevilla

50.Balde – Barcelona

51.Dybala – Roma

52.Declan Rice – West Ham

53.Gvardiol – Leipzig

54.Lobotka – Napoli

55.Bruno Guimarães – Newcastle

56.Maignan – Milan

57.Saliba – Arsenal

58.Kolo Muani – E. Frankfurt

59.Theo Hernández – Milan

60.Hakimi – PSG

61.Chukwueze – Villarreal

62.Gabri Veiga – Celta de Vigo

63.Trippier – Newcastle

64.Zubimendi – Real Sociedad

65.Otamendi – Benfica

66.Di Lorenzo – Napoli

67.N. Molina – Atlético de Madrid

68.Kubo – Real Sociedad

69.Simons – PSV

70.M. Merino – Real Sociedad

71.Guerreiro – Borussia Dortmund

72.Rudiger – Real Madrid

73.Lacazette – Lyon

74.Haller – Borussia Dortmund

75.Toney – Brentford

76.João Mário – Benfica

77.Grimaldo – Benfica

78.Fofana – Lens

79.J. David – Lille

80.Milinkovic-Savic – Lazio

81.Tadic – Ajax

82.Lois Openda – Lens

83.Gakpo – Liverpool

84.Kokcu – Feyenoord

85.Szoboszlai – RB Leipzig

86.Valencia – Fenerbahçe

87.Isi Palazón – Rayo Vallecano

88.Juranovic – U. Berlin

89.Frimpong – Bayern Leverkusen

90.David García – Osasuna

91.Icardi – Galatasaray

92.Taremi – Oporto

93.Mike Tresor – Genk

94.Fullkrug – W. Bremen

95.Grifo – Friburgo

96.Furuhashi – Celtic

97.Balogun – S. Reims

98.Boniface – Saint-Gilloise

99.Van Den Boomen – Toulouse

100.Santiago Giménez – Feyenoord