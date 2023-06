Vídeo mostra Dhomini, vencedor do BBB 3, agredindo dono de bar com socos e chutes

O vencedor do Big Brother Brasil 3, Dhomini, espancou o dono em um bar em Goiânia na tarde de terça-feira (13). No vídeo, é possível ver o ex-BBB agredindo Ailton Gomes Maranhão com socos e chutes. (Veja abaixo)

A agressão teria sido motivada por um desentendimento por causa do estabelecimento.

Segundo relato da defesa da vítima, o sócio de Ailton, Leonardo Scaff, e Dhomini foram até o bar com a polícia para remover os equipamentos do local.

O advogado estava filmando a ação de retirada dos bens e, por esse motivo, também teria sido agredido pelo ex-BBB, como mostra o vídeo.

Em nota, Dhomini diz que ele e Leonardo tentavam há meses fazer um acordo amigável e vender a parte deles do negócio “que já estava falido”.

“Fomos até lá buscar os equipamentos pra cobrir o prejuízo da nossa parte lesada e ele não aceitou, reagiu e só nos defendemos, porque fomos impedidos de levar e fomos ameaçados de morte, mas ele editou o vídeo das câmeras e retirou essa parte e só deixou a parte que lhe interessava”, diz a nota.

Veja vídeo: