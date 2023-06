Vaticano: Papa está bem, mas não participará de cerimônia religiosa neste domingo

O papa Francisco encontra-se longe do perigo de uma piora significativa em seu quadro de saúde. Segundo último informativo revelado por seu cirurgião, doutor Sergio Alfieri, o pontífice, que realizou uma cirurgia abdominal, não está com febre e suas funções cardiorrespiratória estão normais. No entanto, mesmo com a melhora, o religioso não celebrará em público a oração do Ângelus no próximo domingo, 11. “O papa Francisco não tem nenhum problema cardíaco no momento, nunca teve no passado […] então seu coração está bem. Geralmente, depois de uma intervenção deste tipo, uma pessoa fica internada quatro, ou cinco dias. Esperamos convencê-lo a ficar toda a próxima semana, pois esta recuperação no hospital permitirá que ele volte ao trabalho com mais força e segurança”, pontuou. A recomendação para que o pontífice não ministrasse o Ângelo ocorre para esforços que tensionem os músculos da parede abdominal, como levantar da cama, ou se sentar. Com isso, é possível dizer que o papa Francisco não se aproximará da janela de seu quarto no hospital para fazer a oração. Embora tenha ressaltado que é Francisco que dirá a ele quando será o momento de ir embora do hospital, o cirurgião alerta para o ritmo de vida do papa. “Se a prótese se romper, ele tem que voltar para a sala de cirurgia, e isso não vai deixará o papa nem a mim felizes”, confessou. As audiências que contavam com a presença de Francisco foram canceladas até o dia 18 de junho. Até o momento, o papa permanece no décimo andar do Gemelli, no mesmo quarto que era utilizado por João Paulo II.

Fonte: Jovem Pan News