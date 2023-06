Vasco e Goiás nesta quinta-feira (22), a partir das 20h (de Brasília)

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, Vasco e Goiás fazem um confronto direto nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), em São Januário. A partida é válida pela 11ª rodada do campeonato. O ge acompanha ao partida ao vivo, com vídeos exclusivos de lances e gols (clique aqui).

Para o Vasco, o jogo desta quinta é tratado como uma “final”. A equipe comandada por Maurício Barbieri vem de cinco derrotas seguidas no Brasileiro e está em penúltimo lugar, com seis pontos em 10 rodadas. A equipe ainda não venceu em casa nesta edição. É preciso retomar o caminho das vitórias para acalmar os nervos e aliviar a pressão sobre o treinador, jogadores e membros da diretoria.

Sem vencer no Brasileirão há quatro rodadas, o Goiás entra pressionado. O clube abre a zona de rebaixamento com apenas oito pontos, na 17ª posição. Durante a Data Fifa, o Verdão anunciou o técnico português Armando Evangelista. Nesse período, ele teve tempo para trabalhar e tentar dar início a uma reação esmeraldina na competição. No entanto, pode não ficar à beira do campo porque não foi regularizado a tempo. Este será o primeiro de três jogos fora de casa para o time, que depois encara o Bragantino (domingo), em Bragança Paulista, e o Santa Fe (quarta-feira), na Colombia, pela Copa Sul-Americana.

Onde assistir



Transmissão: O Premiere apresenta o jogo para todo o Brasil. Luiz Carlos Júnior será o narrador, com Carlos Eduardo Lino e Grafite nos comentários.

Tempo real: o ge acompanha lance a lance, com vídeos (clique aqui).





Escalações prováveis



Vasco – técnico: Mauricio Barbieri



Barbieri deve promover algumas mudanças na equipe, em especial na defesa, já que Capasso se recupera de uma lesão e Robson Bambu está suspenso. Miranda e Lyncoln disputam a posição. Titular no meio de campo, Jair também está suspenso e será desfalque. Andrey volta ao time e entra em seu lugar.





O Vasco ainda avalia a possibilidade de escalar Puma. O lateral foi titular em amistoso do Uruguai, na terça, e jogou por 90 minutos. Até por isso dificilmente começará a partida. Ele chegou ao Rio de Janeiro na noite desta quarta e será avaliado. Figueiredo é o mais cotado para iniciar em seu lugar.



Quem está fora: Robson Bambu e Jair (suspensos); Capasso e Barros (machucados)

Pendurados: Figueiredo, Gabriel Pec, Andrey, Capasso e Lucas Piton.

+ Confira mais notícias do Vasco

Goiás – técnico Armando Evangelista

Evangelista disse que não pretende fazer mudanças drásticas no time neste início de trabalho. Desta forma, deve manter a estrutura tática que vinha jogando. Maguinho retorna após cumprir suspensão. Vinícius, por sua vez, é dúvida por conta de dores musculares. Se for vetado, Alesson fica com a vaga. Diego é desfalque certo devido a uma lombalgia.

Provável escalação: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Morelli e Palacios; Alesson (Vinícius) e Matheus Peixoto





Quem está fora: Diego (lombalgia)

Pendurados: Diego, Matheus Peixoto, Guilherme e Willian Oliveira

Arbitragem

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA/RS)

Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)



Fonte: ge