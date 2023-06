Vasco e Flamengo se enfrentam nesta segunda, no Maracanã

O Vasco busca uma recuperação após duas rodadas na zona de rebaixamento. O time vem de três derrotas seguidas e não vence desde a estreia do Brasileirão. Uma vitória no clássico pode marcar a virada de chave na competição e dar tranquilidade a Maurício Barbieri, que sofre pressão no cargo. A equipe teve uma semana cheia de treinos e com muitos testes do técnico.