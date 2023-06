Vara de Delitos e Roubo e Extorsão vai leiloar três motocicletas no início de julho

A Vara de Delitos e Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco anunciou em três editais leilões de três motocicletas. Todos estão previstos para acontecer no dia 3 de julho, com encerramento às 9h. Contudo, caso não sejam realizados lances no valor ou superior ao da avaliação do bem será realizado um segundo leilão no dia 17 de julho.

Quem desejar participar, precisa fazer cadastro prévio no site da leiloeira, www.deonizialeiloes.com.br, com antecedência de 24 horas em relação ao dia marcado para a venda dos bens.

Serão leiloadas:

-Motocicleta Yamaha, Fazer 250, ano e modelo 2007/2007, avaliada em R$ 4.499,33;

-Motocicleta Honda, CG 125 Fan KA, ano e modelo 2009/2009, avaliada em R$ 3.833,33;

-Motocicleta Honda, CG 160 Start, ano e modelo 2017/2018, avaliada em R$ 7 mil.

Conforme está expresso nos editais, os bens podem estar em péssimas condições de uso, sofrendo a ações das degradações do tempo e natureza, não sendo possível verificar seu funcionamento.

Para mais informações sobre o procedimento e descrição detalhada dos bens, acesse os editais, assinados pelo juiz de Direito Gustavo Sirena, titular da unidade judiciária, e disponíveis entre as páginas 167 e 173, na edição n.° 7.322 do Diário da Justiça Eletrônico, da terça-feira, 20.

Fonte: Agência TJ Acre