Valor médio do Bolsa Família Acre bate recorde em junho

O Acre registra em junho o segundo maior valor médio do Bolsa Família no país. São R$ 764,18, o maior da história no estado e bem superior aos R$ 708 de maio, segundo divulgação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

O município de Jordão, com 1.737 famílias atendidas, registra o maior valor médio no estado: R$ 922,02. Na sequência aparecem Santa Rosa do Purus (R$ 907,80) e Porto Walter (R$ 867,95).

Ao todo, o Bolsa Família soma 130.655 beneficiários no Acre neste mês. Os repasses do Governo Federal totalizam R$ 99,8 milhões, quase R$ 10 milhões a mais em relação a maio, e chegam aos 22 municípios. Os pagamentos têm início nesta segunda, 19/6, para beneficiários com final 1 no Número de Identificação Social (NIS), e seguem até o dia 30.

A novidade que faz com que o investimento e o valor médio tenham tido um aumento considerável é a entrada em vigor do Benefício Variável Familiar, um adicional de R$ 50 voltado para dependentes de sete a 18 anos e a gestantes na composição familiar. No Acre, são 128 mil pessoas, a partir de um investimento de R$ 6,3 milhões: 8,2 mil gestantes, 99,7 mil crianças de sete a 12 anos e 20,5 mil adolescentes de 12 a 18 anos.

Desde março, o Governo Federal paga também um adicional de R$ 150 a cada integrante de zero a seis anos na composição familiar dos beneficiários, o Benefício Primeira Infância. No Acre, são R$ 10,7 milhões em investimentos para fazer chegar esse valor a 72,7 mil crianças nessa faixa etária.

A capital Rio Branco é o município com maior número de beneficiários no estado em junho. São 43.684, a partir de um investimento federal de R$ 31,8 milhões. Cruzeiro do Sul (13,9 mil), Tarauacá (9,4 mil), Sena Madureira (9,2 mil) e Feijó (5,5 mil) completam a lista dos cinco municípios com maior número de beneficiários no Acre.

AUXÍLIO GÁS – Também em junho, o Governo Federal faz o pagamento do Auxílio Gás, um benefício de R$ 109 voltado a famílias em maior condição de vulnerabilidade social. No Acre, são 52.681 famílias contempladas a partir do repasse de R$ 5,7 milhões.