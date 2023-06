Usando máscara de lobisomem, assaltantes fazem família refém e roubam automóvel no Acre

A esposa, o filho, que é especial e uma vizinha do evangélico José Paixão viveram momentos de terror nesse final de semana quando três homens armados, um deles usando uma máscara de lobisomem, invadiram a casa da família, situada no Ramal Benfica, na Rodovia AC-40, Segundo Distrito da cidade.

Por mais de uma hora, as duas mulheres e o adolescente ficaram reféns dos bandidos, que contaram com a ajuda de uma quarta pessoa chamada via telefone, para roubar o Eco Sport placas NPN 1B06 metálico e vários objetos. Todos os reféns foram deixados amarrados. Nessa segunda-feira (12) José Paixão se apresentou na Divisão Especial de Investigação Criminal (DEIC), onde fez o registro. Na fuga, os bandidos deixaram duas mochilas, uma máscara e ferramentas usadas para violar a residência.

Diante de investigadores da especializada, José Paixão disse que a esposa e o filho estavam sozinhos em casa quando foram surpreendidos com a chegada dos assaltantes, que os renderam. Nesse momento, uma vizinha apareceu para saber o que estava acontecendo e também foi rendida.

Todos os reféns foram amarrados, enquanto os assaltantes vasculharam a casa em busca de valores, quando pegaram uma televisão, um micro-ondas e uma caixa amplificada, que foram colocados no carro da família. Como nenhum dos assaltantes sabia dirigir, um deles usou o telefone para convocar um quarto membro do bando para levar o veículo, enquanto dois deles ficavam com a família o tempo suficiente para que chegassem onde bem entendessem.

Quando registrava a queixa na DEIC, a vítima apelou para alguém que soubesse o paradeiro do Eco Sport informasse à polícia, já que segundo ele o veículo é o único meio de transporte da família. “Preciso do carro, especialmente para levar meu filho especial ao médico e para irmos à igreja, já que somos evangélicos”, comentou Paixão.