Unidades Mista de Saúde de Vila Campinas e Acrelândia recebem visita técnica da Sesacre

A Unidade Mista de Saúde Ana Nery, de Vila Campinas, em Plácido de Castro, e a Unidade Mista Maria de Jesus Ander – Mazica, localizada em Acrelândia, receberam a visita técnica da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), nesta quarta-feira, 31. Como parte do planejamento da pasta, a visita teve o intuito de ouvir os gerentes da unidade e vistoriar o andamento das obras de reforma e ampliação das unidades.

Em Vila Campinas, todo o prédio está sendo reformado e ampliado, a unidade está recebendo adequações na arquitetura, ampliação de vários espaços, como os de esterilização, abrigo de gás medicinal (O2) e de ar comprimido medicinal, bem como da área do necrotério. Além disso, todos os ambientes serão climatizados com ar condicionado.

O valor do investimento na reforma é superior a R$ 2,8 milhões, e, na ampliação, superior a R$ 888,5 mil, obtido por emenda parlamentar do então deputado federal Moisés Diniz, bem como de emenda parlamentar do então deputado federal Alan Rick, para a compra de equipamentos, no valor de R$ 305,5 mil.

Já em Acrelândia, a unidade mista está em sua fase final de reforma e ampliação pelo governo do Estado, com um investimento para a reforma superior a R$ 2 milhões, e, para a ampliação, superior a de R$ 378 mil, com a construção de um necrotério, uma lavanderia e um setor para instalação de uma usina de oxigênio. A revitalização tem alcançado o ambulatório, sala de parto e leitos. O recurso é fruto de emenda parlamentar do então deputado federal Alan Rick.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a pasta tem buscado a celeridade das obras, para que haja a ampliação dos serviços, a partir da estruturação dessas unidades.

“É um dos pontos prioritários para que nós consigamos garantir maior abertura de atendimentos aos nossos pacientes, atender as necessidades das unidades e vistoriar as obras, para que enfim haja conclusão e entrega dessas unidades de saúde”, evidenciou o titular da pasta.

A gerente-geral Luciete Fernandes ressaltou que a visita do secretário e da equipe técnica da Saúde é importante, para que vejam de perto as necessidades da unidade, com relação a pedidos de equipamentos, mobiliários.

“Nossa unidade existe há mais de 30 anos e precisamos dessa reforma, para construir junto ao secretário os projetos que já temos e prestar melhor atendimento à população”, salientou Luciete.

O gerente de Assistência à Saúde da Unidade Mista Maria de Jesus Ander – Mazica, médico Rafael Lemos, destacou que a unidade está passando pela fase final de reforma, em um momento crescente de atendimento e de prestação de serviço à comunidade. A expectativa é que a unidade tenha em breve atendimento 24 horas, com dois médicos de plantão, e de que a reforma se conclua para prestar melhor assistência de saúde à comunidade.

“Nosso quadro de servidores está completo, estamos com novos contratados da Sesacre, com mais três novos médicos e aguardamos a contratação de mais três. Essa visita da Secretaria fortalece o apoio do Estado nesta fase de conclusão da obra, e estamos felizes com essa presença”, destacou o gerente de Assistência à Saúde.