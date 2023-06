União Brasil ameaça fazer oposição a Lula após manutenção de ministra do Turismo

A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de manter Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) no comando do Ministério do Turismo fez aumentar a pressão de uma ala do União Brasil que defende a substituição imediata da deputada federal licenciada pelo deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), que tem a benção da bancada e é um nome próximo ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Com a manutenção de Daniela no cargo, lideranças do partido ameaçam “desembarcar” do governo e adotar uma postura de oposição ao Palácio do Planalto. O tema deve ser discutido em uma reunião entre caciques do partido marcada para a tarde desta terça-feira, 13, em Brasília. Nos bastidores, integrantes da legenda ironizam o movimento e afirmam que já há uma corrente do partido que não apoia – e não apoiará – a gestão federal. Este grupo é representado, por exemplo, pelo ex-ministro da Educação e deputado federal Mendonça Filho (PE).

Se o desembarque se confirmar, de fato, o grupo contrário ao governo ganhará força. “Pessoalmente, eu e outros deputados do partido já fazemos oposição ao governo Lula. Esse governo já nasceu envelhecido em suas práticas e ações, além de governar apenas para ala mais radical do PT e do PSOL, não governa para o povo brasileiro”, disse ao site da Jovem Pan o deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil-SE). O movimento do União Brasil pode dificultar ainda mais a vida do governo Lula 3 na Câmara dos Deputados – perder o apoio majoritário de uma bancada composta por 59 deputados pode colocar em risco pautas prioritárias para o Planalto, como a reforma tributária. A decisão de manter Daniela Carneiro, ao menos temporariamente, à frente do Ministério do Turismo, foi tomada por Lula em uma reunião na manhã desta terça-feira, 13, da qual também participaram o prefeito Waguinho e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política. Em coletiva de imprensa na segunda-feira, 12, Padilha já havia dito que o União Brasil pressionava por uma reformulação nos quadros do partido na Esplanada dos Ministérios.

Nesta terça, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que a ministra não pode ser tratada “como se fosse qualquer pessoa” em razão da ministra e seu entorno no Rio de Janeiro terem apoiado a campanha do presidente em 2022. “É uma pessoa que tem o carinho e o apreço do presidente. Portanto, ele [presidente Lula] vai encontrar uma saída que dê conforto a todo mundo”, disse o líder. Nos bastidores, a sobrevida dada a Daniela Carneiro é atribuída ao fato de Lula não ter encontrado, ainda, uma solução para a ministra e para o seu grupo político. A ideia é selar uma “saída honrosa” para a ainda titular do Turismo. Por outro lado, internamente, o União dá a saída de Carneiro como certa e espera que a definição ocorra ainda nesta semana. Enquanto isso, o lobby por Celso Sabino segue a todo vapor. O presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar (União Brasil-PE), disse que o deputado goza de “grande prestígio” e é “bem credenciado” para representar o partido na Esplanada.

Fonte: Jovem Pan News