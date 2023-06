Ucrânia tem agentes na Rússia e está dando a eles drones para realizar ataques

A Ucrânia cultivou uma rede de agentes e simpatizantes dentro da Rússia trabalhando para realizar atos de sabotagem contra alvos russos e começou a fornecer a eles drones para realizar ataques, disseram várias pessoas familiarizadas com a inteligência dos Estados Unidos sobre o assunto à CNN.

Autoridades dos EUA acreditam que esses agentes pró-ucranianos dentro da Rússia realizaram um ataque de drones que teve como alvo o Kremlin no início de maio, lançando as pequenas aeronaves de dentro da Rússia, em vez de levá-los da Ucrânia para Moscou.

Não está claro se outros ataques de drones realizados nos últimos dias – incluindo um visando um bairro residencial perto de Moscou e outro ataque a refinarias de petróleo no sul da Rússia – também foram lançados de dentro da Rússia ou conduzidos por essa rede de operativos pró-ucranianos.

As autoridades americanas acreditam que a Ucrânia desenvolveu células de sabotagem dentro da Rússia compostas por uma mistura de simpatizantes pró-ucranianos e agentes bem treinados neste tipo de guerra.

Acredita-se que o país tenha fornecido a eles drones fabricados na Ucrânia, e duas autoridades dos EUA disseram à CNN que não há evidências de que qualquer um dos ataques com drones tenha sido conduzido usando drones fornecidos pelos EUA.

As autoridades não puderam dizer conclusivamente como a Ucrânia conseguiu colocar os drones atrás das linhas inimigas, mas duas das fontes disseram à CNN que estabeleceu rotas de contrabando bem praticadas que poderiam ser usadas para enviar drones ou componentes para a Rússia, onde poderiam ser montado.

“Dinheiro faz maravilhas”

Um oficial de inteligência europeu observou que a fronteira russo-ucraniana é vasta e muito difícil de controlar, tornando-a propícia para o contrabando – algo que o oficial disse que os ucranianos vêm fazendo na maior parte da década que eles esteve em guerra com as forças pró-Rússia.

“Você também deve considerar que esta é uma área periférica da Rússia”, disse o funcionário. “A sobrevivência é um problema de todos, então o dinheiro faz maravilhas.”

Quem exatamente está controlando esses ativos também é obscuro, disseram as fontes CNN, embora as autoridades americanas acreditem que a comunidade de inteligência da Ucrânia estejam envolvidos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estabeleceu parâmetros gerais para o que seus serviços de inteligência e segurança podem fazer, disseram duas das fontes, mas nem todas as operações exigem sua aprovação.

Solicitado a comentar, um porta-voz do chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia sugeriu à CNN que as misteriosas explosões e ataques de drones dentro da Rússia continuariam.

“Vamos comentar casos de ‘algodão’ somente após a nossa vitória”, disse ele.

Citando o chefe do Serviço de Segurança, Vasyl Malyuk, o porta-voz acrescentou que, independentemente disso, “o ‘algodão’ está queimando, está queimando e continuará queimando”.

“Algodão” é uma gíria que os ucranianos usam para significar explosões, geralmente na Rússia ou em territórios ocupados pelos russos na Ucrânia.

Resultado de meses de esforço

Houve um ritmo constante de incêndios misteriosos e explosões dentro da Rússia no ano passado, visando depósitos de petróleo e combustível, ferrovias, escritórios de alistamento militar, armazéns e oleodutos. Mas as autoridades notaram um aumento nesses ataques em solo russo nas últimas semanas, começando com o ataque ao prédio do Kremlin.

Parece ser “o ponto culminante de meses de esforço” dos ucranianos para montar a infraestrutura para tal sabotagem, disse uma das fontes familiarizadas com a inteligência.

“Há meses há uma pressão bastante consistente de alguns na Ucrânia para serem mais agressivos”, disse essa pessoa, falando anonimamente por causa da sensibilidade da inteligência dos EUA. “E certamente houve alguma disposição nos níveis seniores. O desafio sempre foi a capacidade de fazê-lo.”

O chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kyrylo Budanov, propôs consistentemente alguns dos planos mais ousados para operações contra a Rússia e valoriza atos simbólicos, disseram autoridades dos EUA à CNN.

Documentos classificados do Pentágono vazados online no início deste ano revelaram que a CIA instou Budanov a “adiar” os ataques à Rússia no aniversário de sua invasão da Ucrânia, de acordo com o Washington Post.

Budanov concordou com o pedido da CIA, disseram os documentos classificados. Mas os drones foram vistos perto de Moscou em 28 de fevereiro, poucos dias após o aniversário de um ano da guerra.

Outro relatório vazado da inteligência dos EUA obtido pela CNN, que tem como fonte a inteligência de sinais, diz que Zelensky no final de fevereiro “sugeriu atacar locais de implantação russos no Oblast de Rostov da Rússia” usando drones, já que a Ucrânia não possui armas de longo alcance capazes de chegar tão longe.

Não está claro se esse plano avançou, mas as instalações de petróleo em Rostov Oblast pegaram fogo depois de serem atingidas por drones suspeitos várias vezes no ano passado – ataques que a Rússia está investigando e atribuiu a “ações criminosas das formações armadas de Ucrânia.”

“Tudo o que vou comentar é que estamos matando russos”, disse Budanov ao Yahoo News no mês passado, quando perguntado sobre o ataque com carro-bomba que matou a filha de uma figura política russa proeminente nos subúrbios de Moscou no ano passado.

A comunidade de inteligência dos EUA avaliou que essa operação foi autorizada por elementos do governo ucraniano. “E continuaremos matando russos em qualquer lugar deste mundo até a vitória completa da Ucrânia”, acrescentou Budanov.

Uma estratégia militar inteligente Publicamente, altos funcionários dos EUA condenaram os ataques dentro da Rússia, alertando para o potencial de uma escalada da guerra.

Mas falando em particular à CNN, autoridades americanas e ocidentais disseram acreditar que os ataques transfronteiriços são uma estratégia militar inteligente que pode desviar recursos russos para proteger seu próprio território, enquanto a Ucrânia se prepara para uma grande contra-ofensiva.

Na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido disse a repórteres que a Ucrânia tem “o direito de projetar força além de suas fronteiras para minar a capacidade da Rússia de projetar força na própria Ucrânia. Alvos militares legítimos além de suas próprias fronteiras são reconhecidos internacionalmente como parte da autodefesa de uma nação… Devemos reconhecer isso.”

O vice-almirante francês Nicolas Vaujour, chefe de operações do Estado-Maior Conjunto, disse à CNN na sexta-feira que os ataques dentro da Rússia são apenas “parte da guerra” e oferecem uma oportunidade de enviar uma mensagem à população russa.

“Há uma guerra lá e isso pode preocupar você [o público russo] no futuro”, disse Vaujour sobre os ataques. “Portanto, é uma boa maneira de os ucranianos enviarem uma mensagem não apenas a Vladimir Putin, mas também à população russa”, acrescentou. Sobre os ataques, ele disse que não era “proibido” que a Ucrânia pensasse nisso.

Autoridades ucranianas, além disso, disseram em particular que planejam continuar os ataques dentro da Rússia porque é uma boa tática de distração que está forçando a Rússia a se preocupar com sua própria segurança em casa, de acordo com uma fonte dos EUA que conversou com autoridades ucranianas em últimos dias.

Em uma atualização de inteligência, o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que ataques de grupos partidários pró-ucranianos e ataques de drones na região fronteiriça de Belgorod forçaram a Rússia a implantar “toda a gama de poder de fogo militar em seu próprio território”.

“Os comandantes russos agora enfrentam um dilema agudo”, disse a atualização, “entre fortalecer as defesas nas regiões fronteiriças da Rússia ou reforçar suas linhas na Ucrânia ocupada”.