Turistas bolivianos em Brasiléia elogiam cerveja brasileira, mas reclamam do preço

O Carnavale em Brasiléia está atraindo, além de acreanos de outros municípios, turistas de outros países. O evento que começa nesta sexta-feira, 30, e vai até o dia 2 de julho, terá shows, venda de comidas e bebidas.

O ac24horas conversou com um grupo de bolivianos que estava em uma conferência de tecnologia em Cobija e decidiram atravessar a ponte Wilson Pinheiro até Brasiléia, para assistir ao carnaval fora de época. Davi Sosa, morador de Potosí, ao sul da Bolívia, disse que apesar de sofrer com o calor, está ansioso para ver pela primeira vez uma festa brasileira: “o que nós sabemos na Bolívia é que o carnaval brasileiro é uma boa festa, um espetáculo, por isso estamos animados. Minhas maiores expectativas são para os shows e as comidas”.

Edi Torrélio, de 54 anos, mora em Santa Cruz, na Bolívia, e diz que o importante é presenciar parte da cultura brasileira: “faz bem para o intelecto prestigiar outras culturas. Gosto do modo como o Brasil preserva sua cultura na forma de dançar e de cantar”, afirmou.

Antes mesmo do evento começar, Edi Torrélio já teve sua primeira boa impressão da cidade: “a cerveja é leve, muito boa, agradável. Temos uma cerveja parecida na Bolívia, a Huari. Gostei também do nome, é o modo como os daneses gritavam quando bebiam (Skol). Só achei caro, nos venderam esta lata a R$ 5 reais, no nosso câmbio fica $ 7,50 Bo”, pontuou.