Thor x Terminator: Chris Hemsworth encontra Arnold Schwarzenegger em academia em SP

Em São Paulo para participar do evento Tudum, da Netflix, Chris Hemsworth teve uma surpresa das boas ao chegar na academia do hotel em que estava hospedado na cidade.

No último sábado (17), o astro de “Thor” compartilhou um clique em suas redes sociais, e contou que esbarrou em Arnold Schwarzenegger na hora do exercício físico do dia.

“Você nunca sabe quem vai estar na academia. Que sonho treinar com Arnold Schwarzenegger, o único”, escreveu Hemsworth.

Nos comentários, Schwarzenegger enalteceu o colega de profissão. “Olha como você está definido. O peitoral e o tríceps”, disse.



Vinda ao Brasil Tanto Chris Hemsworth quanto Arnold Schwarzenegger vieram ao país para participar do Tudum, o evento anual da Netflix, que reuniu os artistas dos principais títulos do serviço de streaming, e anuncia as novidades que virão.

Chris marcou presença no evento do filme “Resgate 2”, que está no Top1 de filmes mais assistidos da plataforma, e é protagonizado pelo australiano. Já Schwarzenegger, veio ao Brasil para divulgar “Fubar”, série de comédia/ação estrelada por ele.



