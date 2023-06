Sul-coreanos ficam 1 ou 2 anos “mais jovens” de um dia para o outro; entenda mudança

Mais de 50 milhões de pessoas na Coreia do Sul acordaram hoje e se sentiram um ou dois anos mais jovens – pelo menos, de acordo com a lei.

Sob a legislação que entrou em vigor nesta quarta-feira (28), “todas as áreas judiciais e administrativas” em todo o país do Leste Asiático adotarão o sistema de “era internacional” usado pela maior parte do mundo, encerrando anos de debate sobre os problemas causados ​​pelo uso anteriormente comum de “idade coreana” e “idade do calendário”.

A padronização das idades “reduzirá várias confusões e disputas sociais”, disse Lee Wan-kyu, Ministro de Legislação Governamental, em entrevista coletiva na última segunda-feira.

A lei, aprovada pelo Parlamento da Coreia do Sul em dezembro passado, também deve “reduzir bastante os custos sociais desnecessários devido ao uso misto de padrões de idade”, disse Lee, acrescentando que essa foi uma promessa importante do presidente Yoon Suk-yeol. , que tomou posse em maio passado.

Três sistemas

Na Coreia do Sul, a “idade internacional” refere-se ao número de anos desde que uma pessoa nasceu e começa em zero – o mesmo sistema usado na maioria dos outros países.

Mas quando questionados sobre sua idade em ambientes informais, a maioria dos sul-coreanos responderá com sua “idade coreana”, que pode ser um ou até dois anos mais velha que sua idade internacional.

Sob esse sistema, que tem suas raízes na China, os bebês são considerados como tendo um ano de idade no dia em que nascem, com os anos adicionados a cada 1º de janeiro – e não na data de aniversário.

Em algumas circunstâncias, os sul-coreanos também usam sua “idade do calendário” – uma mistura de idade internacional e idade coreana – que considera os bebês como zero anos no dia em que nascem e adiciona um ano à sua idade a cada 1º de janeiro.

Veja o cantor de “Gangnam Style”, Psy, por exemplo. Nascido em 31 de dezembro de 1977, ele é considerado 45 anos pela idade internacional; 46 anos pela “idade do calendário”; e 47 pela idade coreana.

Se isso parece confuso, é porque a vida cotidiana no país frequentemente alterna entre a mistura de diferentes sistemas.

Novo padrão

Mesmo com a nova padronização, os sistemas antigos ainda serão usados ​​em algumas circunstâncias, disse o governo nesta quarta-feira.

Por exemplo, as crianças normalmente ingressam no ensino fundamental em março do ano seguinte ao completar 6 anos (na idade internacional), independentemente do mês em que caia seu aniversário – o que continuará.

As leis sobre produtos com restrição de idade, como álcool ou tabaco, também serão baseadas no ano de nascimento da pessoa, independentemente do mês. Isso significa que duas pessoas nascidas em janeiro e dezembro de 1990 são consideradas da mesma idade.

De acordo com essa lei, as pessoas podem comprar álcool a partir do ano em que completam 19 anos (na idade internacional).

O mesmo método continuará a ser usado para o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul – o que significa que as pessoas são elegíveis com base no ano em que nasceram, em vez de sua idade específica ou data de nascimento.

“O governo decidiu conter essas exceções mesmo depois que as revisões entrarem em vigor, pois é mais fácil administrar essas questões anualmente”, disse o ministro Lee nesta quarta.

É provável que muitos residentes continuem usando o sistema tradicional de idade coreano na vida cotidiana e nos cenários sociais, como é comum.

Mas outros podem aceitar a mudança; em uma pesquisa do Ministério da Legislação Governamental, 86,2% dos entrevistados disseram que usariam o sistema internacional de idade. E marca uma vitória para os legisladores que passaram anos fazendo campanha para padronizar a era internacional, fartos dos múltiplos sistemas.