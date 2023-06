Submarino desaparecido: destroços são encontrados próximos da área de busca

O submarino tinha 96 horas de oxigênio, de acordo com informações da empresa OceanGate, dona do veículo aquático. No último domingo, 18, o Titanperdeu contato com a equipe da empresa responsável pela expedição, cerca de 1 hora e 45 minutos após iniciar a descida de quase 4 mil metros de profundidade no oceano. Além da Guarda Costeira americana, autoridades do Canadá e da França reforçaram a busca.

Um navio francês equipado com um robô de mergulho em alto mar reforçou as buscas durante a manhã. Ele desacelerou próximo da área onde o submarino perdeu o contato com a empresa dona do veículo aquático. A desaceleração foi registrada pelo Marine Traffic, site que mostra o tráfego de navios pelo mundo. Especialistas afirmaram que a desaceleração do navio pode significa que ela tenha encontrado algo no fundo do mar.