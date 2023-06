Suárez se pronuncia sobre possível saída do Grêmio para time de Lionel Messi nos EUA

O atacante Luis Suárez disse estar “muito feliz” no Grêmio e descartou sua saída para o Inter Miami, dos Estados Unidos, que nesta quarta-feira, 7, anunciou a contratação do craque argentino Lionel Messi. O agora ex-jogador do Paris Saint-Germainé um dos principais parceiros da carreira do uruguaio. Eles jogaram juntos no Barcelona, onde formaram ao lado de Neymar o trio “MSN”, que ficou marcado pelas inúmeras conquistas, incluindo a Liga dos Campeões. Em contato com o Referí, do jornal Observador, do Uruguai, Suárez rechaçou qualquer possibilidade de sair do Tricolor. De acordo com o Olé, da Argentina, existe o interesse do clube americano em contratar jogadores de alto nível para atuar com Messi, entre eles Suárez. “É falso, é impossível. Estou muito feliz no Grêmio e tenho contrato até 2024”, comentou o atacante. O Grêmio também está seguro da permanência do uruguaio com uma multa de 70 milhões de euros no contrato. A imprensa argentina diz que além de Suárez, Sergio Busquets e Di Maria também seriam alvos de contratação do Inter Miami.

Fonte: Jovem Pan News