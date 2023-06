STF recebe denúncia e torna deputado Otoni de Paula réu por ofensas contra Moraes

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e tornou o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) réu por ofensas ao ministro Alexandre de Moraes durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A PGR denunciou o deputado em 2020 por injúria, difamação e coação no curso do processo.

O relator, ministro Nunes Marques, afirmou que com as provas é possível verificar que o deputado excedeu o direito de livre manifestação de pensamento.

Nunes Marques disse ainda que a imunidade parlamentar não é absoluta, e que o STF já havia afastado essa proteção para casos em que as palavras proferidas por parlamentares não guardassem relação com exercício do mandato.

De acordo a denúncia, as críticas ocoreram depois de decisões de Moraes no inquérito que investigava a organização de atos extremistas contra a sede do STF. O ministro Alexandre de Moraes se declarou suspeito.

Fonte: R7