População de Cambé se despede de aluna assassinada a tiros em colégio estadual

A aluna Karoline Verri Alves, 17 anos, morta a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do estado, foi sepultada nesta terça-feira (20) no cemitério municipal da cidade. Na saída do corpo do velório, várias pessoas aplaudiram.

Segundo a Polícia Civil, o assassino de 21 anos foi preso. Em depoimento, ele disse que não conhecia Karoline e o namorado dela, Luan Augusto, 16 anos, que também morreu. Ele deve ser sepultado nesta quarta-feira (21).



O velório da estudante aconteceu no salão da Paróquia Santo Antônio, em Cambé. Por causa da comoção que tomou conta do município, filas chegaram a se formar. Algumas pessoas tiveram que controlar o acesso para evitar tumultos.



No cemitério, a entrada da imprensa não foi autorizada a pedido dos familiares. Dor

Karoline e Luan namoravam há cerca de um ano. Os dois frequentavam a mesma igreja, onde eram bem envolvidas nas atividades religiosas.

O pai do estudante disse que o sonho do filho era ser perito criminal. A família disse que até tentou inscrever o adolescente em um curso na área.

Dilson Antonio Alves, pai de Karoline, detalhou o que a filha representava para ele e os familiares.

“A minha filha é uma menina de ouro, uma menina que não merecia o que aconteceu. Ela morreu inocente e eu quero que essa morte dela seja uma comoção geral mesmo. A morte dela vai salvar vidas”, disse nesta segunda na frente do Instituto Médico-Legal (IML), onde o corpo da estudante foi levado.

Investigação Além do assassino, a Polícia Civil prendeu outro homem de 21 anos suspeito de ajudar a organizar o episódio que terminou na morte dos dois estudantes. Ele foi preso na noite de segunda.

De acordo com a polícia, um adolescente de 13 anos foi conduzido até a delegacia, ouvido e liberado.