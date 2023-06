Série D: Humaitá vence fora de casa e sobe na tabela de classificação do Campeonato

O Humaitá conquistou importante vitória nesta quarta-feira (14), no estádio Canarinho, em Boa Vista/RR, contra o São Raimundo/RR por 3 a 2, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Aurélio Dias e André Lima (2x) fizeram os gols da vitória do Tourão. Carlinhos Souza e Kaio Fernando descontaram para o Mundão/RR.

Tabela

Com a primeira vitória fora de casa, o Humaitá chegou aos 13 pontos ganhos e assumiu a terceira posição na tabela de classificação. Já o São Raimundo/RR ficou em situação complicada na tabela de classificação. O time é o sexto colocado, com oito pontos ganhos.

Próximos jogos

O Tourão do Humaitá recebe no próximo sábado (17), no estádio Florestão, o Princesa do Solimões-AM, num jogo considerado de seis pontos. Um dia depois (18), o São Raimundo visita a Tuna Luso-PA, em jogo marcado para a cidade de Belém do Pará.