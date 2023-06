Senac abre processo seletivo para contratação de contador

O Senac Acre anunciou a abertura de processo seletivo para o preenchimento de vaga efetiva e formação de cadastro de reserva para o cargo de Contador, com exigência de formação superior completa na área e registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC ativo, para atuar na sede administrativa em Rio Branco. Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco, que estarão abertas das 08h00min do dia 19/06/2023 até às 23h59min do dia 20/06/2023.

Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição para participar do processo seletivo, porém, o número de inscrições será limitado, portanto é importante que os candidatos interessados realizem suas inscrições dentro do prazo estabelecido.

O processo seletivo será composto por duas etapas. A primeira etapa será a Análise Curricular, eliminatória e classificatória, na qual serão avaliados os currículos dos candidatos para verificar a adequação ao perfil exigido, levando em consideração experiência, formação, escolaridade, capacitação, entre outros critérios detalhados no edital; já a segunda etapa consistirá em Entrevista Técnica e Comportamental, também eliminatória e classificatória, com o objetivo de conhecer e avaliar suas competências técnicas e comportamentais exigidas para o cargo em questão.

Diferente de um concurso público, o processo seletivo realizado pelo Senac respeita os direitos civis e adota o regime celetista de contratação, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Vale ressaltar que a aprovação no processo seletivo não garante estabilidade aos candidatos aprovados, exceto nos casos previstos em lei.

Todos os detalhes sobre o processo seletivo, incluindo informações adicionais e o edital completo, podem ser encontrados no site da instituição em portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco.