Senac/Acre abre mais de mil vagas em cursos gratuitos

O Senac/Acre abriu 1.119 vagas em cursos pelo Programa Senac de Gratuidade – PSG em 9 municípios do estado. As inscrições terão início na próxima segunda-feira, 19, e se estenderão até sexta-feira, 24, ou enquanto durarem as vagas.

As inscrições para os cursos serão realizadas em diferentes locais, de acordo com o município. Em Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Feijó e Rio Branco, os interessados poderão se inscrever diretamente nas unidades do Senac. Já em Acrelândia, Mâncio Lima, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Xapuri as inscrições serão feitas nas secretarias de assistência social local.

Segundo o coordenador de negócios estratégicos no Senac Acre, José Ricardo Pires, a instituição com ofertas como essa mostra o comprometimento de contribuir para o crescimento e fortalecimento da economia local por meio da educação profissional.

“Essas vagas representam um compromisso do Senac em promover a inclusão e o desenvolvimento da população, oferecendo oportunidades de formação profissional de qualidade”, informa.

Os candidatos deverão estar atentos aos editais publicados na área do PSG em ac.senac.br onde consta a lista de cursos disponíveis, requisitos e documentação necessária para inscrição nas vagas.

São oferecidos cursos em diferentes áreas do conhecimento, abrangendo desde qualificações técnicas até cursos de formação profissionalizante. Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se cursos nos segmentos de gestão, informática, saúde e moda e beleza.