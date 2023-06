Palmeiras vence Coritiba por 3 a 1 e cola em líder do Brasileirão

O Palmeiras não deu qualquer margem para surpresas e venceu o Coritiba por 3 a 1 na noite deste domingo, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Sem sustos, o Verdão construiu o placar com gols de Artur e Rony, duas vezes, e encerrou uma série de três empates seguidos na competição – contra Bragantino, Santos e Atlético-MG. O time de Abel Ferreira cola no líder Botafogo, que perdeu no sábado para o Athletico-PR e agora vê a vantagem diminuir para apenas dois pontos. Já o Coxa, que só descontou no fim, com Alef Manga, continua em péssimo momento, na lanterna do Brasileirão e sem uma vitória sequer.

A vitória leva o Palmeiras aos 19 pontos, em segundo lugar no campeonato e mais perto do líder Botafogo, que tem 21. O Coritiba, com apenas três pontos, é o último colocado. CLIQUE AQUI e veja a tabela do Brasileirão.

Primeiro tempo

O Palmeiras teve controle total do jogo, mas começou investindo em bolas longas e cruzamentos na área e criou a primeira chance de perigo só aos 24 minutos, quando Dudu encontrou Luan, que cabeceou e exigiu grande defesa de Gabriel. O Coxa até marcou bem, mas ameaçou pouco no ataque e só teve um chute no alvo, com Boschilia. Naturalmente, o Palmeiras aumentou o ritmo e fez o gol parecer questão de tempo: aos 29, Piquerez encontrou Artur entre os zagueiros, que finalizou de primeira e abriu o placar. Aos 33, aproveitando o domínio, o Verdão aumentou com Rony, de cabeça, após cruzamento de Mayke: 2 x 0. O único susto do Coritiba veio nos acréscimos, em cabeçada de Robson que exigiu grande defesa de Weverton.

Segundo tempo

O Palmeiras continuou sem sofrer e criou chances suficientes para aplicar uma goleada – atacou muito pela esquerda, com Dudu, que deu trabalho à defesa do Coritiba naquele setor, quase marcou após um chute cruzado e chegou a fazer um gol na sequência, anulado por impedimento com a ajuda do VAR. Pouco depois, porém, não teve jeito: Dudu lançou Rony, que, em condição legal, finalizou como quis e anotou o terceiro gol, aos 28 minutos. Logo depois, Abel Ferreira trocou seus principais jogadores, lançou garotos como Fabinho e Jhon Jhon e apenas administrou o placar no Allianz Parque. No fim, Alef Manga diminuiu para o Coxa com o gol vazio, após indecisão de Weverton e Luan.

Público e renda

Público: 32.570 torcedores.

Renda: R$ 2.578.904,79.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Barcelona, do Equador, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Já o Coritiba tem semana livre e joga no próximo sábado, contra o Santos, às 16h, no Couto Pereira, pela décima rodada do Brasileirão.

Fonte: ge