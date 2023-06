Segurança do Estado leva Curso Operacional Integrado para os municípios do Alto Acre

Visando promover a capacitação e o desempenho das forças de segurança do Estado, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), realizou na manhã desta segunda-feira, 12, a aula inaugural do Curso Operacional Integrado (COI) para os municípios do Alto Acre.

O curso, com 36 alunos dos municípios Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri, visa uniformizar práticas operacionais comuns das instituições que compõem o Sisp, com carga horária de 60h, trazendo formas de abordagem a veículos e pessoas, armamentos, munição e tiro, técnicas de uso de algema, sobrevivência policial e palestras.

O coordenador-geral do COI, coronel Vandernilson da Silva, explica que o curso inicia hoje, com a solenidade, mas que também já vai haver aula de técnicas de algemação. “Já na terça, na quarta e na quinta será de armamento, munição e tiro, que será realizada em Brasileia e também em Epitaciolândia. Na sexta teremos sobrevivência policial e no sábado encerraremos com técnicas de abordagem”, disse o coordenador e instrutor do curso.

A aluna e agente da Polícia Civil de Brasileia, Eliana Silva, formada na última academia de 2022, destaca que o curso veio para unir forças em prol da população. “O COI é muito importante para o nivelamento de todas as formas, onde podemos estar integradas com o mesmo objetivo para um conhecimento a mais que, com certeza, servirá para que possamos trazer um melhor serviço à sociedade”, colocou.

O COI foi criado em abril de 2020 e atualmente tem 1.551 operadores de segurança formados. A nova fase é composta por duas turmas, que atuarão no aperfeiçoamento e na implementação de ações integradas.

Já foram capacitados 109 operadores de segurança nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, abrangendo a região do Purus. O último treinamento foi realizado em Senador Guiomard, contemplando também os municípios de Acrelândia e Plácido de Castro.