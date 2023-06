Sefaz transfere atendimento ao público para novo endereço a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira, 3, o atendimento ao público da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz) em Rio Branco será realizado na Avenida Getúlio Vargas n° 1215, bairro Bosque, no antigo prédio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

A medida se dá em decorrência da reforma dos edifícios-sede e anexo da instituição, localizados na rua Benjamin Constant, no Centro.

“Com uma localização estratégica para atender aos interesses da sociedade, o novo prédio da Receita tem funcionalidade e acessibilidade. Ali, a Fazenda continuará preservando as premissas do governo do Estado, com nosso trabalho baseado na transparência, participação da sociedade, fomento da economia e responsabilidade fiscal”, diz o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

No novo prédio, além de orientação e prestação de esclarecimentos, os cidadãos continuarão encontrando todos os serviços ofertados pela Sefaz, entre eles:

– Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis);

– Inscrição Estadual de Produtor Rural;

– Cadastro de credor;

– Cadastro no Sefaz On-Line;

– Consulta de lançamento e impressão de documentos, bem como de arrecadação estadual (DAE);

– Emissão de nota fiscal avulsa eletrônica;

– Parcelamento e impugnação de débitos tributários;

– Correção de notificações;

– Inscrição Estadual na Redesim;

– Procedimentos para isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para taxistas, mototaxistas e pessoas com deficiência;

A sede administrativa da instituição permanece no mesmo endereço desde o início deste ano, no antigo prédio da Câmara Municipal, no Segundo Distrito de Rio Branco.